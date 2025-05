Mbappé remplacé par de nombreuses stars, le PSG annonce un chiffre fou !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Alors que son ancien numéro 7 était sa seule vedette la saison dernière, Luis Enrique a affirmé qu'il avait désormais 24 stars dans son effectif.

Depuis sa prolongation en 2022, Kylian Mbappé était la tête de gondole du PSG , et. ce, même s'il a cohabité avec Lionel Messi et Neymar jusqu'à l'été 2023. Alors que le capitaine de l'équipe de France est parti le 1er juillet dernier, le club de la capitale a dû revoir ses plans.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real l'été dernier. Après le départ de l'attaquant de 26 ans, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de construire un collectif fort, plutôt que de recruter une nouvelle vedette pour le remplacer. Et à en croire Luis Enrique , le PSG peut se vanter d'avoir 24 stars aujourd'hui.

«Ce ne sera pas avec une star, mais avec 24 stars»

« Si on gagne la Ligue des Champions, ce ne sera pas avec une star, mais avec 24 stars », a affirmé Luis Enrique, le coach du PSG, lors d'un entretien accordé à Canal +. Pour rappel, le club rouge et bleu a rendez-vous avec l'Inter en finale de la Ligue des Champions, et ce, ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich.