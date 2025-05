After Foot - RMC : Daniel Riolo annonce une folie avec le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG disputera le match le plus important de son histoire à Munich face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale attend ce rendez-vous crucial avec impatience et on imagine déjà une victoire finale et une grande célébration à venir dans tout Paris. Daniel Riolo révèle déjà un dispositif exceptionnel concernant cette grande finale.

Pour sa deuxième finale de Ligue des champions, le PSG espère cette fois pouvoir inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Le club évolue à un grand niveau depuis le début de l'année 2025 et l'exploit semble largement possible. A Paris, tout le monde se prépare à une grande fête, à commencer par RMC qui a prévu un dispositif exceptionnel avec Daniel Riolo et les équipes de l'After notamment.

Grosse fête prévue pour le PSG Au vu de son parcours et de la manière dont les victoires ont été décrochées pour en arriver là, le PSG semble partir favori pour la finale de la Ligue des champions. Le club a une occasion en or de décrocher le titre, ce qui entraînera forcément de grandes célébrations dans la nuit. « Il y a tellement d'événements au mois de juin. La finale évidemment, on sera au taquet du matin jusqu'à la finale et j'ai même envie de dire jusqu'au lendemain parce tout le monde espère qu'il y aura la fête. Donc antenne toute la journée entre Munich et Paris, là où les choses vont se passer. On aura des équipes à Munich évidemment, le match en direct » dévoile Daniel Riolo dans une vidéo de Colinterview.