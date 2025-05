Transferts : Il veut signer au PSG, l’annonce surprise !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une annonce qui a de quoi surprendre. Sur le départ du LOSC, Edon Zhegrova aurait conclu un accord avec le Napoli. Mais le club italien n'est pas sa priorité puisqu'un membre de son entourage indique qu'il ne dirait pas non au PSG. Pour l'heure, la formation parisienne n'a pas bougé le petit du doigt dans ce dossier.

Le LOSC va perdre gros cet été. Après Jonathan David , Edon Zhegrova serait sur le point de quitter le nord de la France. Embêté par de multiples pépins physiques cette saison, l’ailier droit ne devrait pas étirer son bail, qui prend fin en 2026. Et à l’instar de l’attaquant canadien, il pourrait rejoindre le Napoli, décidément très actif durant ce mois de moi. Comme indiqué par un membre du clan Zhegrova , un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties.

Zhegrova se rapproche de Naples

« Zhegrova à Naples ? Le garçon est prêt à venir à Naples, il a déjà manifesté son intérêt par le passé, mais au-delà de ça, il faut comprendre quel sera le plan du président. Il y a aussi à comprendre ce que fera Antonio Conte, les rumeurs sur ses adieux sont de plus en plus fortes : je crois savoir que si Naples ne fait pas le marché qu'il souhaite, l'entraîneur partira. Parmi les souhaits de Conte, il y a aussi Zhegrova. D'après ce que je sais, il y a un accord entre Naples et Zhegrova » a indiqué Serxhio Mezi, intermédiaire d’Edon Zhegrova.