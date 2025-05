Zidane - PSG : Un mensonge révélé ?

La France est divisée à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Inter. Certains prennent clairement position comme Zinedine Zidane, mais ça ne manque pas de faire réagir vu son lien spécial avec Marseille.

C’est la grande question du moment. Est-ce que tous les Français seront derrière le PSG le 31 mai, lors de la finale de la Ligue des Champions ? Les avis divergent et du côté de Marseille la réponse c’est clairement non. Les fans de l’ OM ont en effet pris le parti de l’ Inter , avec d’ailleurs un certain engouement.

« Comme Zidane et Deschamps, mon cœur ne peut pas être autre chose que bleu et blanc »

La polémique a rapidement enflé, mais Zidane peut notamment compter sur le soutien de Basile Boli, qui s’est également dit supporter du PSG pour cette finale de Ligue des Champions. « Personne n’ignore la rivalité entre l’OM et Paris. Comme Zinédine Zidane et Didier Deschamps, mon cœur ne peut pas être autre chose que bleu et blanc. Je le répète, je n’ai pas dit ça pour soutenir Paris » a expliqué le héros de la finale de 1993, dans un entretien accordé ce jeudi à La Provence. « Quand, au tennis, Nadal affronte Monfils, je supporte Monfils parce qu’il est français et même si l’adversaire est plus fort ».