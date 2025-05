L’OM trahi, le détail très important !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’approche de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, certaines déclarations ont fait beaucoup de bruit. En effet, Basile Boli, figure de l’OM, a apporté son soutien au club de la capitale. Une trahison qui lui a valu de nombreuses insultes, mais voilà qu’il y aurait une donnée importante à prendre en compte.

Légende de l’OM , Basile Boli a surpris tout le monde en apportant son soutien au PSG pour la finale de la Ligue des Champions, qui va opposer le club de la capitale à l' Inter Milan . « Je vais regarder la finale comme tout le monde. Mon cœur reste bleu et blanc mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Représenter la France c’est quelque chose d’important pour moi », avait-il expliqué. De quoi provoquer de vives réactions, notamment du côté de la Canebière, où on a vécu ça comme une trahison.

« Quand je lis ça, j’ai mal au c*l »

Eric Di Meco faisait notamment partie de ceux qui ont eu du mal à accepter les propos de Basile Boli. En effet, l’ancien joueur de l’OM avait alors balancé : « Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Franchement, ça me fait mal ! On a un groupe ? Pour parler de quoi, de la finale à Paris ? Si je veux lui parler, je prends mon téléphone. Il est grand, il dit ce qu’il veut, il n’a pas de comptes à me rendre ».