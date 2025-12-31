Zinedine Zidane avec l’Algérie, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Contrairement à son père, Luca Zidane a décidé de tourner le dos à l’équipe de France pour défendre les couleurs de l’Algérie. Mais voilà que l’ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus du gardien des Fennecs et de Grenade. En effet, depuis que le gardien de 27 ans a intégré le groupe de Vladimir Petkovic, les comparaisons sont nombreuses entre Luca Zidane et Zinedine Zidane.

Actuellement à la CAN, Luca Zidane défend les cages de l’Algérie. A 27 ans, le fils de Zinedine Zidane a fait le choix de représenter les Fennecs plutôt que l’équipe de France. Forcément, sa présence dans le groupe de Vladimir Petkovic fait énormément parler. Et voilà qu’ils sont aujourd’hui nombreux à voir du Zinedine Zidane en Luca Zidane du côté de l’Algérie…

« On a l’impression de voir Zinedine Zidane avec le maillot de l’Algérie » Pour RMC, c’est Mehdi Chibouti, journaliste à la Gazette du Fennec, qui a fait le parallèle entre Luca Zidane et Zinedine Zidane. « Quand on a vu les premières photos, on s’est dit: « C’est incroyable, on a l’impression de voir Zinedine Zidane avec le maillot de l’Algérie ». Leur ressemblance est vraiment frappante. Comme son père, il est stoïque, il ne laisse pas passer beaucoup d’émotions », a-t-il balancé.