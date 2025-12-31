Zinedine Zidane avec l’Algérie, c’est confirmé !

Contrairement à son père, Luca Zidane a décidé de tourner le dos à l’équipe de France pour défendre les couleurs de l’Algérie. Mais voilà que l’ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus du gardien des Fennecs et de Grenade. En effet, depuis que le gardien de 27 ans a intégré le groupe de Vladimir Petkovic, les comparaisons sont nombreuses entre Luca Zidane et Zinedine Zidane.
« On a l’impression de voir Zinedine Zidane avec le maillot de l’Algérie »
Pour RMC, c’est Mehdi Chibouti, journaliste à la Gazette du Fennec, qui a fait le parallèle entre Luca Zidane et Zinedine Zidane. « Quand on a vu les premières photos, on s’est dit: « C’est incroyable, on a l’impression de voir Zinedine Zidane avec le maillot de l’Algérie ». Leur ressemblance est vraiment frappante. Comme son père, il est stoïque, il ne laisse pas passer beaucoup d’émotions », a-t-il balancé.
« Un mini Zidane »
Ce n’est pas la première fois que quelqu’un dit voir Zinedine Zidane en Luca Zidane. Dernièrement, le journaliste Nicolas Pelletier expliquait déjà : « Les journalistes algériens m’ont raconté ça, dans le groupe, il est souvent décrit comme un mini Zidane. Il est discret, très discret même dans ce groupe. Certains joueurs ont raconté ça aux journalistes algériens, quand il parle, on dirait Zidane ».