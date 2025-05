Incroyable, l’OM a raté le «nouveau Fabien Galthié» !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis plusieurs mois en Ligue 1, Habib Beye a finalement atterri sur le banc du Stade Rennais pour remplacer Jorge Sampaoli en janvier dernier. L'ancien coach du Red Star, un temps annoncé à l'OM, a d'ailleurs connu des débuts prometteurs sur le banc du club breton. Arnaud Pouille l'a d'ailleurs comparé à un certain... Fabien Galthié.

Puille s'enflamme pour Beye

« C'est un coach dont on est extrêmement satisfait sur beaucoup d'aspects. Je n'aime pas trop comparer, mais il me rappelle des coaches que j'ai connus à leurs débuts, dans l'énergie et la performance, comme Fabien Galthié (Pouille a été directeur financier du Stade Français dans les années 2000) et Franck Haise. Ce peut être l'heure de se poser sur ces questions-là, oui », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.