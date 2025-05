L’OM va boucler un transfert… en Ligue 2 ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 2. Alors que Luis Henrique pourrait laisser sa place en attaque en rejoignant l'Inter, le club marseillais suivrait la situation de Gessime Yassine, qui a raté de peu la montée dans l'élite avec Dunkerque. A 19 ans, l'ailier droit ne manque pas de prétendants sur le marché.

Medhi Benatia l’a reconnu, il est difficile d’appréhender le climat singulier de Marseille. Beaucoup de jeunes promesses se sont cassés les dents ces derniers mois, enterré par la pression. Le cas le plus frappant reste celui de Lilian Brassier, envoyé à Rennes seulement six mois après son arrivée à l’OM. « On s’est rendu compte, quand tu vois avec des jeunes joueurs, que Marseille c’est différent. On a su corriger très vite. Il faut de la personnalité » avait déclaré le directeur sportif marseillais.