Surprise, l’OM refuse un buteur star !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'OM a refusé le retour de Didier Drogba. En 2005, soit un an après son départ vers Chelsea, l'attaquant ivoirien avait sollicité le président de l'époque, Robert Louis-Dreyfus. Mais visiblement, le responsable n'était pas vraiment emballé par un transfert. Retour sur cette opération avortée.

Invité de l’émission The Bridge présentée par Aurélien Tchouaméni, Didier Drogba a révélé qu’il aurait pu retourner à l’ OM, seulement quelques mois après son départ à Chelsea en 2004.

Drogba raconte son retour avorté

« J’ai eu l’occasion de rencontrer Robert Louis-Dreyfus à Londres pendant ma première année. Il m’avait dis qu’il n’avait pas les sous pour me faire revenir. Les premiers mois à Chelsea étaient difficiles. C’était différent de Marseille. Il y avait aussi la barrière de la langue. Les mecs ne me faisaient pas de passes et j’ai dis à Mourinho que je voulais partir » a confié l’attaquant ivoirien.