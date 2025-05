Transferts : L’OM signe un buteur avec une promesse folle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contacté par l'OM dans l'optique d'un transfert à l'été 2006, Djibril Cissé avait ensuite contracté une grosse blessure juste avant la Coupe du Monde. Mais Pape Diouf, président du club phocéen à l'époque, avait tenu à honorer sa parole envers le buteur des Bleus et avait bouclé son arrivée à l'OM malgré le contexte délicat.

Les faits remontent à l'été 2006, alors que l'équipe de France s'apprête à vivre une Coupe du Monde mémorable en Allemagne (défaite en finale contre l'Italie) : quelques semaines avant le début de la compétition, Djibril Cissé était approché par l'OM pour un transfert alors que ses perspectives d'évolution étaient bouchées du côté de Liverpool avec l'arrivée de Fernando Torres. Le buteur a ensuite contracté une double fracture tibia-péroné en match de préparation contre la Chine, mais malgré ce pépin physique, l'OM lui a fait la promesse de le recruter et d'attendre son rétablissement.

Cissé et ses négociations avec l'OM Cissé se livre sans détour à ce sujet et livre les coulisses de son transfert à l'OM dans un entretien accordé à Media Carré : « De base, ce n’était pas prévu que j’arrive parce que je suis à Liverpool, je reprends après ma blessure. Tout se passe bien, on gagne la Ligue des Champions, je rejoue un petit peu, je reprends de la confiance auprès du coach. On est en équipe de France en préparation pour l’Euro, Rafa Benitez m’appelle et me dit ‘j’ai changé mes plans’ et je respecte. A chaque fois que je le vois, on en reparle parce qu’il aurait pu me mettre au frigo et ma carrière aurait été foutue, donc pour ça je le respecte. Il me dit qu’il allait prendre Fernando Torres et que je n’aurais pas forcément beaucoup de temps de jeu. Ça faisait déjà 2/3 fois que j’avais eu Pape Diouf au téléphone, il me sondait. Du coup je le rappelle, et je lui explique qu’il n’avait pas trop de place pour moi à Liverpool. Ca prend quelques jours, et il m’a dit qu’il allait discuter avec mon agent. Il me prend en prêt avec option la première année. Tout se passe bien », confie Djibril Cissé.