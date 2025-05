La Mafia à l'OM : il raconte tout !

Invité de Swishy Media pour un long entretien, Guillaume Peltier s’est notamment confié au sujet de son passé à l’Olympique de Marseille. Celui qui est actuellement le manager du combattant UFC Benoît Saint-Denis est notamment revenu sur une période assez compliqué du côté de La Commanderie, évoquant clairement des méthodes mafieuses.

L’ OM s’est souvent retrouvé au centre d’énormes polémiques et pas toujours liées au football. Les cas sont nombreux depuis une vingtaine d’années, avec d’ailleurs une implication directe de certains milieux mafieux marseillais, qui ont longtemps gangrené le club. On peut notamment parler de Jean-Luc Barresi , figure importante du grand banditisme au début des années 2000, qui a souvent travaillé avec Marseille dans certains transferts.

Les années noires de l’OM

France Télévision a notamment publié un reportage en mars 2021 traitant du sujet, avec une déclaration assez claire de la part de Frédéric Dobraje, qui avait notamment géré le transfert de Robert Pirès à Arsenal à l’été 2000. « Trois personnes m’ont approché, et m’ont dit ‘comment on fait, on fait 50/50 ?’, je leur demande 50/50 sur quoi ? Et ils me disent ‘sur la somme que tu vas toucher à Arsenal’ » avait-il confié. « Tout s’enchaîne avec des menaces verbales, incessantes sur mon téléphone portable, ça devenait invivable ».