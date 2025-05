OM : Une légende vend la mèche pour son retour ?

Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, Steve Mandanda a fait point sur son avenir. A 40 ans et en fin de contrat, le portier tricolore ne sera pas retenu par le Stade Rennais. Désormais, plusieurs propositions s'offrent au champion du monde 2018 a, alors qu'un projet de reconversion l'attendrait à l'OM.

Invité du Canal Football Club, Mandanda a fait un point sur son avenir. « L’idéal aurait été de rester à Rennes. Je m’étais fait à ce nouveau rôle, où j’étais plus là pour encadrer. Lorsque je suis passé numéro 2, ça a été soudain, mais j’avais trouvé un certain équilibre. C’est une décision du club que je respecte et que je comprends. Ce ne sont pas du tout des paramètres salariaux qui ont fait que je n’ai pas prolongé.» a-t-il déclaré.

L'heure du retour est arrivée

Quant à son avenir, Mandanda a révélé qu’il avait plusieurs opportunités. Mais pour l’heure, aucune décision n’a été prise. « J’ai plusieurs opportunités à l’heure actuelle, que cela soit pour être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le terrain, et je me sens encore performant. Encore une fois un projet très intéressant peut se manifester et me donner envie d’y aller, comme je ne suis pas non plus fermé à l’idée de ne rien faire, prendre le temps et me retrouver sur les plateaux à échanger (rires). Je ne me ferme aucune porte.» a-t-il lâché sur le plateau de Canal +.