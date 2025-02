Clash à l'OM : Mandanda sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré Steve Mandanda, le Stade Rennais s’est offert un nouveau gardien cet hiver. Brice Samba a ainsi été acheté au RC Lens et ce transfert n’a pas manqué de faire parler. En effet, certains ont expliqué que les deux hommes n’avaient pas la meilleure des relations en raison de certaines apparitions quand ils étaient à l’OM. Mandanda a alors répondu à tout cela.

En 2013, Brice Samba débarquait à l’OM, cohabitant alors avec un certain Steve Mandanda, qu’il a retrouvé cet hiver à Rennes. Mais voilà que la relation entre les deux a fait l’objet de certaines rumeurs. En effet, il a été expliqué que depuis leur passé commun à Marseille, Mandanda et Samba n’étaient pas les meilleurs amis du monde. Qu’en est-il alors exactement entre les deux gardiens du Stade Rennais ?

« Je n'ai jamais eu de problème particulier avec Brice »

Pour RMC, Steve Mandanda a mis les choses au point en ce qui concerne sa relation avec Brice Samba. L’actuel gardien de Rennes a alors expliqué : « Il n'y a rien à rétablir, je n'ai jamais eu de problème particulier avec Brice et je pense que lui non plus. C'est sûr que lui étant plus jeune, arrivant à Marseille, il avait cette volonté de pouvoir jouer. Moi, étant joueur à Marseille, j'avais envie aussi de garder cette place. Mais cette volonté de vouloir jouer ne doit pas enlever le respect ou le plaisir qu'on a de travailler ou de côtoyer l’autre ».

« Médiatiquement, on va chercher à créer une rivalité »

« On aime mettre des rivalités parce que c'est logique, c'est un poste où il n'y a qu'un seul mec qui peut jouer. Forcément, médiatiquement, on va chercher à créer une rivalité. Mais à partir du moment où ça reste sain, où chacun veut travailler et où surtout chacun veut donner le meilleur pour le collectif, pour le reste il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rivalité à avoir », a ensuite expliqué Steve Mandanda.