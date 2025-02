OM : «Il veut tout péter» à Marseille !

Thomas Bourseau

Amar Dedic a été accueilli à bras ouverts à l'OM par Roberto De Zerbi qui cherchait à instaurer une concurrence à Quentin Merlin en défense. La polyvalence de l'international bosnien de 22 ans servira grandement au coach italien. D'autant plus que Dedic est déjà prêt à faire forte impression dans une atmosphère aussi stimulante que l'Orange Vélodrome.

Nommé directeur du football de l'OM début janvier, Medhi Benatia a poursuivi le remodelage de l'effectif de Roberto De Zerbi déjà bien modifié à l'été 2024 avec 12 recrues. Cet hiver, l'Olympique de Marseille a accueilli quatre renforts en les personnes de Luiz Felipe Ramos, Ismaël Bennacer, Amine Gouiri ainsi qu'Amar Dedic qui a débarqué en prêt avec option d'achat du RB Salzbourg.

«Il est vraiment en feu, sur un nuage en ce moment»

Au terme de ses deux entrées en jeu avec l'OM contre le SCO d'Angers (2-0) et sa première à l'Orange Vélodrome face à l'ASSE samedi dernier (5-1), Amar Dedic compte déjà une passe décisive. Le défenseur bosnien de 22 ans a pu vivre l'atmosphère bouillante du temple marseillais. Assez pour l'émoustiller au plus haut point selon son ami et ancien joueur de l'OL : Miralem Pjanic. « Il est plus que content d'être à Marseille. Il adore l'équipe, il aime la méthode de travail du coach, il est impressionné par le stade, les supporters. Il est vraiment en feu, sur un nuage en ce moment ».

«Envie de donner le maximum quand il voit le stade comme ça»

« Il ne me parle que de ça. Il a tout le temps envie de donner le maximum quand il voit le stade comme ça, il veut tout péter. Tout est beau, mais il est surtout là pour progresser ». a tenu à faire savoir Miralem Pjanic à La Provence.