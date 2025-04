Cyclisme : Il pourrait réserver une grosse surprise à Pogacar et Van der Poel !

Alexandre Higounet

En retrait depuis le début de saison, moins en lumière que le duo Pogacar-Van der Poel sur le Tour des Flandres, Wout Van Aert apparaît pourtant en pleine montée en puissance au vu de sa prestation lors du Ronde. De quoi laisser la porte à une énorme surprise sur Paris-Roubaix...

Après un début de campagne flandrienne décevante, Wout Van Aert joue très gros à l’occasion de cette semaine marquée par le duo Tour des Flandres-Paris-Roubaix. Le leader de la Team-Visma Lease A Bike, dont les résultats marquent le pas depuis deux ans, doit apporter la preuve qu’il est encore en mesure de jouer la gagne sur l’un de ces deux monuments, lui qui ne compte au final qu’un Milan San Remo à son palmarès sur les Grandes Classiques, sous peine de se voir déclassé dans la hiérarchie de l’équipe hollandaise.

Il a suivi Pogacar lorsque Slovène a battu le record Strava du Vieux Quaremont !

Van Aert a réussi sa première manche au Tour des Flandres, achevé à la 4ème place au classement, au sein du petit groupe de quatre en poursuite derrière Pogacar. A l’arrivée, Van Aert pouvait souffler, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis content de la manière dont nous avons couru aujourd'hui. Finalement, je n'ai pas pu monter sur le podium, mais je pense que le sprint a été équitable. La quatrième place était le meilleur résultat possible aujourd'hui. J'ai réussi à revenir dans la course et je voulais tenter quelque chose avant la montée finale du Vieux Quaremont. Il a parfois fallu se battre pour rester avec Tadej, Mads et Mathieu, mais je pense que j'ai donné tout ce que j'avais. Avec Tiesj et Matteo à l'avant, nous avions toutes les cartes en main. C'était notre plan. À un moment donné, nous étions tous les trois dans un groupe de contre et nous avons très bien travaillé pour combler l'écart. Je pense que nous n'avons pas commis d'erreur en tant qu'équipe. Il n'y a pas de honte à terminer quatrième aujourd'hui. Bien sûr, il aurait été plus agréable d'être sur le podium, mais je suis en paix avec cela. Tout le travail effectué ces dernières semaines a porté ses fruits : j'ai montré un bon niveau aujourd'hui. Cela me donne confiance pour la semaine prochaine ».

Sur Paris-Roubaix, il n’y aura pas de monts...

Et Wout Van Aert pourrait bien créer une grosse surprise à Paris-Roubaix. Car il a montré lors du Tour des Flandres qu’il était revenu à un très haut niveau. Le Het Laatste Nieuws a ainsi révélé que Van Aert avait suivi Pogacar dans la deuxième montée du Vieux Quaremont alors que le Slovène battait le record Strava de la montée. Et si Van Aert a finalement cédé dans le final face aux coups de boutoir de Pogacar, c’est du fait des monts, le Belge étant bien moins bon grimpeur que le Slovène ou même que Van der Poel. Mais il n’y aura pas de monts dimanche prochain sur Paris-Roubaix. Un Wout Van Aert en grande forme et en pleine montée en puissance pourrait donc bien y créer une grande surprise en embuscade derrière le duo Pogacar-Van der Poel...