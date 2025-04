Marion Rousse remplacée, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse est également consultante sur France Télévisions. Aux côtés d'Alexandre Pasteur et de Laurent Jalabert, elle commente donc les courses, comme le Tour des Flandres dimanche sur France 3 après avoir fait ses gammes chez Eurosport, où une autre consultante prend du galon : Roxane Fournier.

Depuis plusieurs années, Marion Rousse s'est imposée comme l'un des visages du cyclisme en France. Et surtout l'une des voix. Et pour cause, après sa carrière de cycliste professionnelle, elle s'est reconvertie dans un rôle de consultante, d'abord sur Eurosport et désormais sur France Télévisions. Elle est ainsi aux commentaires de nombreuses épreuves, comme le Tour de France évidemment, ou encore le Tour des Flandres, qui a vu Tadej Pogacar s'imposer brillamment dimanche.

Roxane Fournier dans les pas de Marion Rousse ?

Mais la compétition était également diffusée sur Eurosport avec aux commentaire Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel, mais également Roxane Fournier. Comme Marion Rousse, elle a également mis fin à sa carrière de coureuse professionnelle. L'année dernière, Roxane Fournier posait effectivement le vélo afin de devenir directrice sportive de l'équipe St-Michel-Preference Home-Auber 93. Un rôle dans le cyclisme féminin en parallèle de sa carrière de consultante sur Eurosport. Un profil qui n'est évidemment pas sans rappeler celui de Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, et qui avait d'ailleurs débuté à la télévision sur Eurosport.

«J'adore faire ça»

D'ailleurs, il y a quelques mois, Roxane Fournier évoquer son rôle de consultante pour Eurosport dans le cadre d'une interview accordée à Directvélo.com. « J'adore faire ça, c'est aussi un métier qui me plaît. C’est une belle opportunité, je combinerai les deux l'année prochaine. C'était aussi pour ça que j'avais longuement discuté avec Auber pour trouver un accord et pouvoir concilier les deux », confiait-elle en novembre dernier, peu de temps après l'annonce de sa retraite sportive.