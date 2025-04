Zidane disjoncte, il règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu essentiellement pour avoir reçu le coup de boule de Zinédine Zidane lors de la finale du Mondial 2006, Marco Materazzi a remis les pendules à l'heure. Lors d'un entretien accordé à Rio Ferdinand, l'ancien international italien a rappelé sa fabuleuse performance face à l'équipe de France, notamment ses deux buts inscrits.

L’image est restée dans l’histoire du sport français, tout comme les commentaires du regretté Thierry Gilardi. « Oh non Zinédine, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait » avait-il lâché à l’antenne. Quelques instants auparavant, Zinédine Zidane avait adressé un coup de boule à Marco Materazzi durant la prolongation de la finale du Mondial 2006, écopant d’un carton rouge. « Après le premier accrochage, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Après le troisième, j’ai froncé les sourcils. Il m’a dit : « Je te donnerai mon maillot plus tard ». Je lui ai répondu que « Je préférerais sa sœur » » avait confié l’Italien, levant le voile sur les paroles prononcées durant la rencontre entre la France et la Squadra Azzurra.

Une action qui a fait du al à Materazzi

Cette action a éclipsé le bon bilan de Materazzi durant cette rencontre. Auteur du but égalisateur à la 19ème minute, l’ancien joueur de l’Inter avait également inscrit son tir au but. Justement, c’est ce bilan que Materazzi a voulu mettre en avant durant son entretien à Rio Ferdinand, légende de Manchester United.

« Les gens me connaissent à cause de ce coup de tête »

« Les gens me connaissent à cause de ce coup de tête de Zidane, mais je préférerais être rappelé pour les deux buts que j'ai marqués en finale (Marco a marqué un but lors du temps réglementaire et a transformé un penalty lors de la séance de tirs au but). Après le match, Gigi Riva m'a dit qu'il échangerait ces deux buts contre tous ceux qu'il avait marqués durant sa carrière. J'ai répondu que j'étais heureux qu'il soit content pour moi car c'est une légende » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Boom.