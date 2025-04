F1 - Red Bull : Le mensonge de Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end, c'est au Japon que les pilotes de Formule 1 ont déposé leurs valises pour le 3ème Grand Prix de la saison. Après des débuts très compliqués, Liam Lawson a déjà été remplacé par Red Bull, et il a échangé sa place avec Yuki Tsunoda. Le Japonais devient donc le nouveau coéquipier de Max Verstappen, et il va tenter de se faire une place grâce à ses propres moyens.

Leader de l'écurie Red Bull depuis des années, Max Verstappen a vu plusieurs pilotes se succéder sur le deuxième baquet avec un destin souvent similaire. En effet, les performances du deuxième pilote de l'équipe finissent par être largement en dessous et en ce début de saison, c'est Liam Lawson qui en a fait les frais. Avec déjà 4 années en Formule 1 derrière lui, Yuki Tsunoda tentera de redresser la barre. Le Japonais a confié qu'il ne savait pas si le Néerlandais l'aiderait beaucoup.

Verstappen pas sincère avec Tsunoda ?

Auteur d'une belle journée au Japon pour sa première dans une Red Bull, Yuki Tsunoda est dans les temps de Max Verstappen, à quelques centièmes près. De beaux débuts qui laissent imaginer une belle suite. Pourtant le Japonais de 24 ans ne compte pas vraiment sur le Néerlandais. « Pas vraiment, honnêtement. Je pense que même si je lui tapais sur l'épaule et que je lui posais des questions sur la voiture, je ne crois pas qu'il me dirait la vérité. Je vais devoir découvrir par moi-même, avec les données, comment [Max] pilote. Il y a aussi les caméras embarquées. Évidemment, j'ai déjà visionné de nombreuses vidéos de lui, lors des deux derniers Grands Prix, pour savoir comment il pilotait » a-t-il déclaré avant les essais libres d'après Motorsport.

Tsunoda prêt à sauver Red Bull ?

En réalisant une belle première journée, bien plus satisfaisante que les performances de Liam Lawson en début de saison dans la même voiture, Yuki Tsunoda aura forcément envie de briller à domicile. L'ancien pilote Racing Bulls se laisse le temps d'apprendre à connaître son engin. « Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore ressenti le côté difficile de la voiture. Je le découvrirai par moi-même. Je suis sûr que ça dépend aussi du style de pilotage, la [voiture de Verstappen] se comportera donc un peu différemment [de la mienne]. Une fois que j'aurai fait connaissance avec la voiture et avec mes cinq années d'expérience, je pense que je pourrai donner quelques idées pour résoudre le problème et une fois que j'aurai vraiment rencontré des difficultés... Non, je ne pense toujours pas que je lui poserai des questions » poursuit-il.