Le PSG a trouvé son nouveau chef, c'est une surprise !

Longtemps critiqué au PSG, Gianluigi Donnarumma a pris une nouvelle dimension cette saison comme en témoignent ses prestations hallucinantes à Liverpool et sur la pelouse d'Aston Villa qui permettent aux Parisiens d'être présents en demi-finale de la Ligue des champions. Pour Jérôme Alonzo, le portier italien s'est même imposé comme le chef de cet effectif.

Donnarumma, le nouveau chef du PSG

« Dans la tempête, j'ai vu que lui comme chef. J'ai toujours pensé qu'en sport de haut niveau, comme dans une entreprise d'ailleurs, si tu n'as pas un chef, t'es mort. Et à Villa Park, je trouve que sa prestation mentale et que sa prestance, c'était vraiment abouti. Et dans la tempête, je n'ai vu que lui », assure l'ancien gardien de but du PSG au micro de Téléfoot, avant d'en rajouter une couche.

«Dans la tempête, j'ai vu que lui comme chef»

« Sa progression cette saison est vraiment celle que j'attendais. Le gardien c'est le chef, c'est le quarter-back. C'est le mec que tout le monde regarde. T'es pas habillé pareil que les autres, t'es un personnage différent dans la vie du vestiaire, sur le terrain, et ça doit se ressentir. Je le sentais pas avant et je le sens désormais depuis Liverpool », ajoute Jérôme Alonzo.