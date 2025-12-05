Départ du Real Madrid : Mbappé avec Haaland, c'est officiel !

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde a été réalisé à Washington. En lice pour cette compétition organisée en Amérique du Nord cet été, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Ainsi, la bande à Kylian Mbappé affrontera à la fois le Sénégal de Sadio Mané, la Norvège d'Erling Haaland, et le dernier qualifié entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.
La prochaine Coupe du Monde est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, et ce, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce vendredi, le tirage au sort de la phase de groupes a été réalisé à Washington DC. Et les Bleus de Didier Deschamps sont tombés dans la poule I.
Mbappé va affronter Haaland en Amérique du Nord
L'équipe de France n'a pas été vernie lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. En effet, la bande à Kylian Mbappé va devoir se frotter au Sénégal de Sadio Mané et à la Norvège d'Erling Haaland. La quatrième place du groupe I va se jouer entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.
Coupe du Monde 2026 : Le tirage au sort complet
Groupe A
Mexique
Corée du Sud
Afrique du Sud
Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande
Groupe B
Canada
Suisse
Qatar
Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie
Groupe C
Brésil
Maroc
Écosse
Haïti
Groupe D
États-Unis
Australie
Paraguay
Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo
Groupe E
Allemagne
Équateur
Côte d'Ivoire
Curaçao
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Tunisie
Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie
Groupe G
Belgique
Iran
Égypte
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Uruguay
Arabie saoudite
Cap Vert
Groupe I
France
Sénégal
Norvège
Irak, Bolivie ou Suriname
Groupe J
Argentine
Autriche
Algérie
Jordanie
Groupe K
Portugal
Colombie
Ouzbékistan
RD Congo, Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque
Groupe L
Angleterre
Croatie
Panama
Ghana