Départ du Real Madrid : Mbappé avec Haaland, c'est officiel !

Départ du Real Madrid : Mbappé avec Haaland, c'est officiel !
Amadou Diawara

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde a été réalisé à Washington. En lice pour cette compétition organisée en Amérique du Nord cet été, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Ainsi, la bande à Kylian Mbappé affrontera à la fois le Sénégal de Sadio Mané, la Norvège d'Erling Haaland, et le dernier qualifié entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.

La prochaine Coupe du Monde est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, et ce, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce vendredi, le tirage au sort de la phase de groupes a été réalisé à Washington DC. Et les Bleus de Didier Deschamps sont tombés dans la poule I.

Mbappé va affronter Haaland en Amérique du Nord

L'équipe de France n'a pas été vernie lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. En effet, la bande à Kylian Mbappé va devoir se frotter au Sénégal de Sadio Mané et à la Norvège d'Erling Haaland. La quatrième place du groupe I va se jouer entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.

Coupe du Monde 2026 : Le tirage au sort complet

Groupe A

Mexique

Corée du Sud

Afrique du Sud

Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande

Groupe B

Canada

Suisse

Qatar

Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie

Groupe C

Brésil

Maroc

Écosse

Haïti

Groupe D

États-Unis

Australie

Paraguay

Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo

Groupe E

Allemagne

Équateur

Côte d'Ivoire

Curaçao

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Tunisie

Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie

Groupe G

Belgique

Iran

Égypte

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Uruguay

Arabie saoudite

Cap Vert

Groupe I

France

Sénégal

Norvège

Irak, Bolivie ou Suriname

Groupe J

Argentine

Autriche

Algérie

Jordanie

Groupe K

Portugal

Colombie

Ouzbékistan

RD Congo, Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque

Groupe L

Angleterre

Croatie

Panama

Ghana

