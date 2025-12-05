Départ du Real Madrid : Mbappé avec Haaland, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde a été réalisé à Washington. En lice pour cette compétition organisée en Amérique du Nord cet été, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Ainsi, la bande à Kylian Mbappé affrontera à la fois le Sénégal de Sadio Mané, la Norvège d'Erling Haaland, et le dernier qualifié entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.

La prochaine Coupe du Monde est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, et ce, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce vendredi, le tirage au sort de la phase de groupes a été réalisé à Washington DC. Et les Bleus de Didier Deschamps sont tombés dans la poule I.

Mbappé va affronter Haaland en Amérique du Nord L'équipe de France n'a pas été vernie lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. En effet, la bande à Kylian Mbappé va devoir se frotter au Sénégal de Sadio Mané et à la Norvège d'Erling Haaland. La quatrième place du groupe I va se jouer entre l'Irak, la Bolivie et Suriname.