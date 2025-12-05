Mbappé - Yamal : Donald Trump annonce un coup surréaliste !

Amadou Diawara

Alors que le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se tient ce vendredi à Washington DC, Donald Trump est de la partie. Peu avant le début des hostilités, le président des Etats-Unis a annoncé la couleur, estimant que ses hommes avaient une chance de remporter la compétition cet été.

Alors que la Coupe du Monde 2026 va débuter le 11 juin, le tirage au sort est lancé ce vendredi. En effet, la composition des différents groupes du premier tour est révélée à Washington DC à partir de 18 heures.

Coupe du Monde 2026 : Un duel Mbappé-Yamal ? Président des Etats-Unis, Donald Trump est présent lors du tirage au sort. Et il a fait passer un message inattendu au micro de RMC Sport. Si l'Espagne de Lamine Yamal et la France de Kylian Mbappé sont les grands favoris pour remporter la Coupe du Monde 2026, Donald Trump estime que les Etats-Unis peuvent créer la surprise.