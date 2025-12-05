«Il me mettait une raclée» : Maltraitée par une star, Laure Boulleau dit stop !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laure Boulleau peut parfois se montrer mauvaise perdante en prenant la manette d’une console de jeu vidéo. Il y a quelques années, l’ancienne joueuse du PSG, désormais consultante sur Canal +, avait partagé une anecdote concernant une partie de FIFA qui avait mal tourné avec l'ex-nageur Camille Lacourt...

Il n’y a pas que les supporters qui prennent leur manette pour jouer à EA FC, ex-Fifa, ou à eFootball, ex-Pro Evolution Soccer. A la sortie des jeux, il n’est pas rare de voir certains peoples ou stars du ballon rond essayer le nouvel opus de leur. Cela avait notamment été le cas de Laure Boulleau il y a quelques années.

« J’essaye de me maîtriser » Ambassadrice de FIFA 18, Laure Boulleau avait eu l’occasion de se prononcer sur son rapport avec le jeu référence du football, reconnaissant être mauvaise perdante, exemple à l’appui. « Si je m’énerve quand je perds ? J’essaye de me maîtriser, car je me sens souvent ridicule après. Et puis je risque de me faire chambrer : ‘Ah tu as ragé parce que t’as perdu à FIFA’ », confiait-elle en 2017 auprès de So Foot.