Kylian Mbappé : Sa vie de couple racontée par sa mère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande star du football depuis maintenant huit ans, Kylian Mbappé ne s'est jamais officiellement affiché au bras d'une compagne et continue de se montrer très discret sur sa vie de couple. Mais sa mère, Fayza Lamari, avouait il y a quelques mois que Mbappé avait déjà été en couple et toutes les difficultés que cela impliquait.

Kylian Mbappé arrive-t-il à avoir une vie sentimentale malgré la médiatisation très importante à laquelle il doit faire face depuis que sa carrière a explosé en 2017 avec l'AS Monaco ? Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier, sa mère Fayza Lamari a brièvement évoqué le sujet et racontait toute les difficulté à gérer pour Mbappé et les compagnes qu'il a pu avoir depuis le début de sa grosse exposition médiatique.

« Il a déjà eu des copines » « Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu: ‘Tu vois une copine dans ce bourbier ?’. C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux », a confié la mère de Kylian Mbappé sur ce mystérieux sujet.