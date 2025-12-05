Kylian Mbappé amoureux : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours très discret en ce qui concerne sa vie privée et notamment ses relations amoureuses, Kylian Mbappé s'était néanmoins laissé allé à quelques confidences l'année dernière au micro de Mouloud Achour, sur Clique. Et l'attaquant de l'équipe de France révélait notamment avoir déjà été amoureux par le passé...

C'est une question que beaucoup d'amateurs de l'équipe de France et du Real Madrid se posent en boucle : Kylian Mbappé a-t-il une amoureuse dans sa vie ? Le capitaine des Bleus reste très discret en ce qui concerne sa vie privée, mais en décembre 2024 dans l'émission Clique sur Canal +, Mbappé s'était néanmoins laissé aller à quelques confidences. Et il annonce notamment avoir déjà été amoureux.

« J'ai déjà été amoureux » « Par le passé, j’ai déjà été amoureux. Ce n’est pas que je n’y pense pas, mais parfois je me dis: ‘Imagine si, avec tout ce que tu vis, il y a quelqu’un à côté de toi…’ », a expliqué Kylian Mbappé, qui précise malgré tout qu'il est difficile, sans sa situation, de trouver une petite amie qui acceptera une telle exposition médiatique.