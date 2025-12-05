Zidane et sa femme Véronique : La menace de divorce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mariée à Véronique depuis 1994, Zinedine Zidane a donc vécu toutes les étapes majeures de sa carrière de joueur puis d'entraîneur épaulé de la même femme. Et pourtant, sur un ton assez comique, cette dernière explique qu'elle avait menacé Zidane de le quitter s'il avait pris la grosse tête durant sa carrière.

Formé à l'AS Cannes, Zinedine Zidane avait ensuite franchi un cap important aux Girondins de Bordeaux avant d'exploser au plus haut niveau mondial avec la Juventus Turin puis au Real Madrid. Retraité des pelouses depuis 2006 avant de poursuivre sur une carrière d'entraîneur, Zidane a vécu toutes ces étapes aux côtés de Véronique, son épouse. Et pourtant, les deux tourtereaux auraient pu divorcer si la star s'était comportée autrement au moment de son ascension...

« Il y a longtemps que je l’aurais quitté » Dans la biographie de Zinedine Zidane écrite par Frédéric Hermel et sortie en 2019, Véronique Zidane raconte avec humour ce qui aurait pu l'inciter à tout plaquer : « S’il avait pris la grosse tête, il y a longtemps que je l’aurais quitté. Ah non ! Surtout pas ça. Je vous le dis. Tant que je serai là, pas de risque que ça lui arrive. Pas le genre de la maison », confie l'épouse de Zidane.