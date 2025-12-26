Départ de Kylian Mbappé : Le choix qui pourrait diviser sa famille !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé est actuellement au Maroc pour assister à certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le Cameroun et l'Algérie jouent ce dimanche, le numéro 10 du Real Madrid doit faire face à un dilemme cornélien. En effet, Kylian Mbappé est contraint de choisir entre les deux pays d'origine de ses parents.

Né le 20 décembre 1998 à Paris, Kylian Mbappé a choisi de défendre les couleurs de l'équipe de France. Toutefois, l'actuel pensionnaire du Real Madrid aurait également pu opter pour le Cameroun ou l'Algérie. Sa mère - Fayza Lamaria - étant franco-algérienne, tandis que son père - Wilfrid Mbappé - est natif de Douala.

Mbappé est au Maroc pour la CAN Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est organisée au Maroc, Kylian Mbappé est arrivé à Rabat ce jeudi avec sa famille, et ce, pour assister à quelques matchs de la compétition. Ayant prévu de supporter les Lions de l'Atlas de son ami Achraf Hakimi, qui affrontent le Mali ce vendredi soir, l'attaquant de 27 ans pourrait également voir jouer le Cameroun ou l'Algérie. Toutefois, il va devoir faire un choix entre les deux pays d'origine de ses parents, et ce, parce qu'il rentre à Madrid lundi.