PSG : Transfert d’un attaquant, l’opération surprise !

Alexis Brunet

Dernièrement, Liverpool a perdu Alexander Isak pour de nombreux mois car ce dernier s’est fracturé la jambe. Les Reds devraient donc se montrer actifs lors du mercato hivernal et l’une de leurs pistes mène au PSG. En effet, la formation anglaise pourrait proposer à Paris un prêt de Gonçalo Ramos pour les six prochains mois, sans option d’achat.

Liverpool pourrait être l’un des animateurs du mercato hivernal. Le club anglais a besoin de se renforcer après avoir perdu Alexander Isak pour plusieurs mois. Le buteur suédois s’est sérieusement blessé lors du match contre Tottenham, comme l’ont confirmé les Reds par le biais d’un communiqué. « L’attaquant de Liverpool s’est blessé lors d’un duel alors qu’il marquait le premier but contre Tottenham Hotspur et a dû être remplacé. Après diagnostic, il a été opéré aujourd’hui d’une blessure à la cheville qui comprenait une fracture du péroné. La rééducation d’Isak se poursuivra désormais au centre d’entraînement AXA, sans qu’aucune date ne soit encore fixée pour son retour. »

Gonçalo Ramos à Liverpool ? Afin de remplacer Alexander Isak, Liverpool est donc à la recherche d’un buteur lors du mercato hivernal. Selon les informations de CaughtOffside, Gonçalo Ramos fait notamment partie des pistes, tout comme Ivan Toney ou bien Dusan Vlahovic. Les Reds pourraient tenter d’obtenir le joueur du PSG sous la forme d’un prêt sec de six mois.