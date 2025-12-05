Zidane : La condition pour échapper au divorce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis leur rencontre en 1989 alors qu’il jouait encore à l’AS Cannes, Zinedine Zidane a toujours été accompagné de son épouse Véronique, avec laquelle il est marié depuis 1994. Une chose aurait pu les séparer, si le Ballon d’Or 1998 avait fini par prendre « la grosse tête », comme l’avait expliqué sa femme.

Que ce soit à Bordeaux, à la Juventus ou au Real Madrid, Zinedine Zidane a toujours pu compter sur le soutien de sa femme, Véronique. Depuis leur rencontre à l’âge de 17 ans lorsqu’il évoluait encore à l’AS Cannes, ils ne se sont jamais lâchés et une seule chose aurait pu les séparer.

« S’il avait pris la grosse tête, il y a longtemps que je l’aurais quitté » « S’il avait pris la grosse tête, il y a longtemps que je l’aurais quitté. Ah non ! Surtout pas ça. Je vous le dis. Tant que je serai là, pas de risque que ça lui arrive. Pas le genre de la maison », avait confié Véronique Zidane, dans la biographie sur l’ancien entraîneur du Real Madrid écrite par Frédéric Germel, publiée en 2019.