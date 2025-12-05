Zidane, c’est terminé : La séparation est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2006, Zinedine Zidane avait acté sa séparation avec le Real Madrid alors qu'il s'apprêtait à mettre un terme à sa carrière une fois la Coupe du Monde terminée avec l'équipe de France. Et malgré une offre de dernière minute formulée par le président Florentino Pérez, Zidane a campé sur sa décision.

Dans un entretien accordé à ESPN en 2020, Cicinho se livrait notamment sur les coulisses de la séparation entre le Real Madrid et Zinedine Zidane au terme de sa carrière. Des faits qui remontent en 2006, alors que le meneur de jeu français avait décidé de raccrocher les crampons après la Coupe du Monde qui se déroulait cet été-là. Et Cicinho, son coéquipier à cette époque au Real Madrid, fait de drôles de révélations sur la dernière de Zidane au Bernabeu.

« Zidane était très ému » « Lors de son match d’adieu, Zidane était très ému. Nous l’étions aussi car une véritable légende quittait le terrain. Florentino Pérez est rentré et a salué tous les joueurs, un par un, et ce qui s’est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit : ‘Président, Zizou dit que s’il a un contrat de deux ans à 6,5 millions (le plus haut salaire du Real à l’époque, ndlr), il ne prend pas sa retraite ! », révèle l'ancien latéral droit brésilien du Real Madrid sur les coulisses de la séparation avec Zinedine Zidane.