«Situation dangereuse» : Menacé par Kylian Mbappé, il balance !

Kylian Mbappé a encore brillé avec le Real Madrid, auteur d’un doublé et d'une passe décisive contre l’Athletic Bilbao (3-0). Un succès qui permet à la bande à Xabi Alonso de retrouver le chemin de la victoire. Ernesto Valverde est revenu sur la défaite des siens et le danger représenté par le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a fait mal à l’Athletic Bilbao (3-0). Mercredi soir, le Real Madrid a mis fin à sa série de trois matches sans victoire et s’en est de nouveau remis à l’ancienne star du PSG, avec deux buts et une passe décisive à son compteur. Ernesto Valverde s’est prononcé après la rencontre sur la menace représentée par Mbappé.

« N'importe quelle situation de ce genre pouvait se transformer en but » « Les joueurs du Real nous envoyaient régulièrement des ballons longs dans le dos, pour profiter de la rapidité de Vinicius et de Mbappé. N'importe quelle situation de ce genre pouvait se transformer en but, a analysé l’entraîneur de l’Athletic Bilbao, rapporté par L’Equipe. Nous sommes vraiment une équipe qui essaie de mettre la pression. Alors nous y allons, nous essayons de leur compliquer la tâche. Avec d'autres équipes, c'est plus facile parce que nous les obligeons à frapper moins bien. Mais eux, ils sont très précis. »