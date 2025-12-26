Une star du PSG avec Zidane, c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore une distinction pour Ousmane Dembélé. Déjà sacré Ballon d’Or en septembre dernier, le numéro 10 du PSG vient d’être élu Champion des champions France 2025 par le quotidien L’Équipe. L’international français de 28 ans succède notamment à Zinedine Zidane (1998) mais aussi Kylian Mbappé (2022).

Ousmane Dembélé s’apprête à conclure une année 2025 exceptionnelle, marquée par le sacre du PSG en Ligue des champions. Grâce à ses prestations XXL, le numéro 10 du club de la capitaine enchaîne les distinctions, décrochant ainsi le Ballon d’Or ainsi que le prix The Best du meilleur joueur. Dembélé a également été sacré « Homme de l'année 2025 » par le magazine GQ et Onze d’or de l’année par les lecteurs du magazine Onze Mondial.

Le classement de L’Équipe Mais ce n’est pas tout puisque le protégé de Luis Enrique au PSG a également été élu Champion des champions France 2025 de L’Équipe, devançant Léon Marchand (natation), Charlie Dalin (voile), Jimmy Gressier (athlétisme) et Maxime Grousset (natation). Son coéquipier Désiré Doué est quant à lui 9e du classement établi par les rédactions du groupe L’Équipe.