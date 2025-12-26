Zidane : La nouvelle histoire d’amour au Maroc !

Zinédine Zidane est présent dans les tribunes pour l'entrée en lice de l'Algérie dans cette CAN 2025 au Maroc mercredi face au Soudan afin d'observer son fils Luca Zidane, gardien des Fennecs. Et l'ancien coach du Real Madrid a ainsi pu mesurer son immense popularité auprès des supporters de l'Algérie qui lui ont témoigné son amour.
Zinedine Zidane a fait sensation mercredi dans le stade Moulay El Hassan de Rabat ! Alors que l'Algérie faisait son entrée en lice dans cette CAN 2025 au Maroc contre le Soudan (victoire 3-0), le (probable) futur sélectionneur de l'équipe de France était présent en tribunes afin de venir observer son fils Luca, gardien de l'Algérie, et qui dispute actuellement sa première CAN avec les Fennecs.
Zidane acclamé au Maroc
Et Zinedine Zidane, qui avait pourtant tenté de se faire discret avec des lunettes de soleil sur le nez, a été acclamé à chacune de ses apparitions sur l'écran géant du stade qui n'a pas hésité à scander "Zizou! Zizou!". Une belle déclaration d'amour pour l'enfant de Marseille, originaire de Kabylie, qui avait d'ailleurs affronté l'Algérie en 2001 en match amical avec l'équipe de France.
L'émotion de Luca Zidane
Dans un entretien récemment accordé à beINSPORTS, Luca Zidane a expliqué comment il avait discuté avec son père de sa décision de rejoindre la sélection algérienne: « Comme tout père, il était derrière moi. Il m'a dit 'c'est ton choix, je peux te donner des conseils mais après le dernier choix, c'est à toi de le prendre’. L'Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis petit, on a une culture algérienne en famille. J'en ai parlé avec lui avant d'aller en sélection, il était comme un fou. À chaque fois que je vais en sélection, il m'appelle et me dit que j'ai pris une bonne décision. Il est fier de moi. Pouvoir rendre fier mon grand-père en allant en sélection, c'est très important. Le prochain maillot sera pour lui », confiait Luca Zidane.