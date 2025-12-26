Zidane : La nouvelle histoire d’amour au Maroc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinédine Zidane est présent dans les tribunes pour l'entrée en lice de l'Algérie dans cette CAN 2025 au Maroc mercredi face au Soudan afin d'observer son fils Luca Zidane, gardien des Fennecs. Et l'ancien coach du Real Madrid a ainsi pu mesurer son immense popularité auprès des supporters de l'Algérie qui lui ont témoigné son amour.

Zinedine Zidane a fait sensation mercredi dans le stade Moulay El Hassan de Rabat ! Alors que l'Algérie faisait son entrée en lice dans cette CAN 2025 au Maroc contre le Soudan (victoire 3-0), le (probable) futur sélectionneur de l'équipe de France était présent en tribunes afin de venir observer son fils Luca, gardien de l'Algérie, et qui dispute actuellement sa première CAN avec les Fennecs.

Zidane acclamé au Maroc Et Zinedine Zidane, qui avait pourtant tenté de se faire discret avec des lunettes de soleil sur le nez, a été acclamé à chacune de ses apparitions sur l'écran géant du stade qui n'a pas hésité à scander "Zizou! Zizou!". Une belle déclaration d'amour pour l'enfant de Marseille, originaire de Kabylie, qui avait d'ailleurs affronté l'Algérie en 2001 en match amical avec l'équipe de France.