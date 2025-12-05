Kylian Mbappé : Sa nouvelle relation avec une superstar !

Auteur d’un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé est le grand patron du Real Madrid désormais. En difficulté depuis plusieurs mois, Vinicius Jr lui, pourrait désormais changer de poste au sein du club madrilène. La superstar brésilienne va devoir désormais débuter une nouvelle relation tactique avec le Bondynois. Explications.
Le Real Madrid est mené par une superstar. Pour sa deuxième saison en Espagne, Kylian Mbappé réalise des débuts exceptionnels. Buteur à quasiment chaque rencontre, le Français s’éclate. Cependant, autour du numéro 10, certaines stars peinent à se montrer efficaces, comme cela peut être le cas concernant Vinicius Jr.
Vinicius en difficulté
En effet, l’ailier brésilien traverse une période compliquée depuis plusieurs mois maintenant. Entre manque de réussite et perte d’explosivité dans son dribble, le numéro 7 est parfois méconnaissable, au grand dam de Xabi Alonso. Mais à ce propos, le tacticien espagnol, arrivé cet été sur le banc du Real Madrid, prépare un gros coup.
Le Brésilien plus complice avec Mbappé ?
Ainsi, le quotidien madrilène AS révèle que Xabi Alonso prépare une révolution tactique avec Vinicius Jr. En effet, ce dernier souhaite apporter plus de liberté et de diversité dans le jeu du Brésilien, et cela pourrait se traduire par un plus gros apport dans l’axe. AS précise ainsi que Vinicius pourrait se retrouver souvent comme deuxième attaquant gravitant autour de Kylian Mbappé.