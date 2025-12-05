Kylian Mbappé : Sa nouvelle relation avec une superstar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé est le grand patron du Real Madrid désormais. En difficulté depuis plusieurs mois, Vinicius Jr lui, pourrait désormais changer de poste au sein du club madrilène. La superstar brésilienne va devoir désormais débuter une nouvelle relation tactique avec le Bondynois. Explications.

Le Real Madrid est mené par une superstar. Pour sa deuxième saison en Espagne, Kylian Mbappé réalise des débuts exceptionnels. Buteur à quasiment chaque rencontre, le Français s’éclate. Cependant, autour du numéro 10, certaines stars peinent à se montrer efficaces, comme cela peut être le cas concernant Vinicius Jr.

Vinicius en difficulté En effet, l’ailier brésilien traverse une période compliquée depuis plusieurs mois maintenant. Entre manque de réussite et perte d’explosivité dans son dribble, le numéro 7 est parfois méconnaissable, au grand dam de Xabi Alonso. Mais à ce propos, le tacticien espagnol, arrivé cet été sur le banc du Real Madrid, prépare un gros coup.