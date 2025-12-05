Zidane engagé à Marseille : Il dit tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti très jeune pour prendre la direction du centre de formation de l’AS Cannes, Zinedine Zidane est encore très attaché à Marseille. C’est souvent là-bas que s’organisent les réunions de famille de l’ancien entraîneur du Real Madrid, où ils se rassemblent avec ses fils et ses petits-enfants, son aîné étant désormais papa.

Depuis plus de quatre ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane profite de son temps libre, principalement pour s’occuper de sa famille. Après des années dans le football professionnel comme joueur puis entraîneur, le Ballon d’Or 1998 avait envie d’autre chose.

« Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi » « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi », expliquait Zinedine Zidane dans un entretien accordé à Madame Figaro l’année dernière.