Départ de l'OM : Igor Paixao annonce son transfert en direct ?

Recruté pour 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Mais alors qu'il réussit un très bon début de saison à Marseille, l'ailier brésilien semble clairement indiquer qu'il souhaite utiliser l'OM comme un tremplin pour sa carrière.
Arrivé l'été dernier en provenance de Feyenoord, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM qui a déboursé 35M€, bonus compris, pour le recruter. Et alors qu'il réalise un début de saison très prometteur, l'ailier brésilien a toutefois sous-entendu qu'il utiliserait l'OM comme tremplin pour son avenir et son développement.
L'OM, un simple tremplin pour Paixao ?
« L'OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à Marseille, c'est fondamental pour moi et pour mon développement. La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la choix aux gens », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.
«C'est fondamental pour moi et pour mon développement»
Néanmoins, cela n'empêche pas Igor Paixao de vouloir remporter des titres avec l'OM avant de partir. « Marseille m'a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l'histoire ici (...) Mon objectif bien sûr c'est d'être un jour champion avec Marseille, marquer et donner du plaisir aux gens », ajoute l'ailier brésilien.