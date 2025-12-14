Départ de l'OM : Igor Paixao annonce son transfert en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Mais alors qu'il réussit un très bon début de saison à Marseille, l'ailier brésilien semble clairement indiquer qu'il souhaite utiliser l'OM comme un tremplin pour sa carrière.

Arrivé l'été dernier en provenance de Feyenoord, Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM qui a déboursé 35M€, bonus compris, pour le recruter. Et alors qu'il réalise un début de saison très prometteur, l'ailier brésilien a toutefois sous-entendu qu'il utiliserait l'OM comme tremplin pour son avenir et son développement.

L'OM, un simple tremplin pour Paixao ? « L'OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à Marseille, c'est fondamental pour moi et pour mon développement. La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la choix aux gens », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.