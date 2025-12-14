PSG - Ibrahima Konaté : La signature en urgence !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien saisir une excellente opportunité sur le mercato. Le club de la capitale garderait un œil plutôt attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Les Reds auraient d’ailleurs pris conscience de l’urgence de la situation, et auraient ainsi activé un plan B si les négociations avec l’international français n’aboutissent à rien.

Konaté, dossier urgent pour Liverpool ? D’après les informations de Caught Offside, les Reds auraient ainsi pris conscience de l’urgence de la situation. Les pensionnaires de la Premier League ne paniqueraient pas pour le moment, mais commenceraient à assurer leurs arrières. S’il n’y a pas d’accord avec Ibrahima Konaté d’ici l’été prochain, Liverpool devrait chercher à signer l’un des noms sur sa short-list.