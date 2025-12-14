OM : Le coup de poker à 35M€, c'est le choc !

C'est historique. Si jamais les divers bonus venaient à être atteints, Igor Paixao disposera de l'étiquette du transfert le plus cher de l'histoire de l'OM s'élevant au montant de 35M€. Une lourde responsabilité pour l'ailier brésilien. D'autant plus qu'il a déposé ses valises dans la cité phocéenne en ayant contracté une blessure.
L'Olympique de Marseille a misé gros sur le marché des transferts. Un an après avoir fait le pari de relancer Mason Greenwood contre un chèque un tantinet supérieur à 30M€, le comité directeur de l'OM a remis ça. A la dernière intersaison, le club phocéen a cette fois investi 35M€ bonus compris sur Igor Paixao.
«C'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain»
L'ailier brésilien de 25 ans a débarqué de Feyenoord après de multiples rebondissements pendant le feuilleton qui a précédé son installation à Marseille. Pour Téléfoot, au détour d'une conversation avec le journaliste Saber Desfarges, Igor Paixao n'a pas oublié le risque encouru par l'OM. « C'est une très grande responsabilité, c'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain ».
«L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé»
Car en effet, Igor Paixao n'est pas arrivé en pleine possession de ses moyens sur le plan physique. Diminué à cause d'une blessure, l'attaquant brésilien a reçu la totale confiance de son nouveau club qu'il compte bien repayer par ses performances. « L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé, je suis très reconnaisant envers le club ». a conclu Paixao sur les antennes de TF1 ce dimanche matin.