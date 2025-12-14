OM : Le coup de poker à 35M€, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est historique. Si jamais les divers bonus venaient à être atteints, Igor Paixao disposera de l'étiquette du transfert le plus cher de l'histoire de l'OM s'élevant au montant de 35M€. Une lourde responsabilité pour l'ailier brésilien. D'autant plus qu'il a déposé ses valises dans la cité phocéenne en ayant contracté une blessure.

L'Olympique de Marseille a misé gros sur le marché des transferts. Un an après avoir fait le pari de relancer Mason Greenwood contre un chèque un tantinet supérieur à 30M€, le comité directeur de l'OM a remis ça. A la dernière intersaison, le club phocéen a cette fois investi 35M€ bonus compris sur Igor Paixao.

«C'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain» L'ailier brésilien de 25 ans a débarqué de Feyenoord après de multiples rebondissements pendant le feuilleton qui a précédé son installation à Marseille. Pour Téléfoot, au détour d'une conversation avec le journaliste Saber Desfarges, Igor Paixao n'a pas oublié le risque encouru par l'OM. « C'est une très grande responsabilité, c'est un montant élevé, je dois leur rendre sur le terrain ».