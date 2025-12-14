Nouvelle star au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, le défenseur central de 26 ans n’a toujours pas prolongé et les discussions ne semblent pas vraiment avancer. Les Reds n’auraient toutefois pas abandonné l’idée d’une prolongation de l’international français. Et la tendance se confirmerait.

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain ! Alors que le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes, le club de la capitale garderait un œil attentif sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens se tiendraient notamment à l’affût de la moindre bonne opportunité. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi une attention toute particulière sur la situation d’Ibrahima Konaté.

Liverpool n'abandonne pas pour la prolongation de Konaté En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, l’international français n’a toujours pas prolongé en Premier League. Les Reds n’auraient toutefois pas encore abdiqué dans ce dossier. Le club anglais continuerait de pousser pour obtenir la signature du défenseur central de 26 ans. Et la tendance ne cesse de se confirmer.