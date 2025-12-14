Ousmane Dembélé : L’annonce officielle du PSG !

Axel Cornic

Freiné par des nombreux pépins, Ousmane Dembélé n’a pas pu pleinement s’exprimer depuis le début de cette saison. Encore absent lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain, le Ballon d’Or 2025 pourrait finalement faire son retour pour la finale de Coupe intercontinentale face à Flamengo, ce mercredi.

C’est le gros feuilleton de la première partie de saison. Grand acteur des succès récents parisiens, Ousmane Dembélé ne réussit pas à s’exprimer au mieux. La faute à des nombreux problèmes physiques, mais également un petit virus, qui a empêché la star du PSG de jouer lors des deux dernières rencontres.

« Il doit recommencer sa récupération, mais il faut être prudent » Interrogé en conférence de presse sur l’état de forme de Dembélé, Luis Enrique a livré les dernières nouvelles. « C’est dommage pour lui et l’équipe, on n’a pas pu voir Ousmane en condition normale pendant ces premiers quatre mois. Aujourd’hui, il a repris, mais de manière individuelle. Il doit recommencer sa récupération, mais il faut être prudent » a expliqué le coach du PSG.