PSG : Il annonce la date de son retour à la télé !

Il aura vécu quatre années au PSG, trois si l'on enlève sa saison de prêt à l'Eintracht Francfort. Kevin Trapp a pris la décision de retrouver la capitale parisienne après plusieurs années à défendre les couleurs de l'Eintracht Francfort. Signature au Paris FC, promu en Ligue 1 à la dernière intersaison. Ses retrouvailles avec son ancien club au Parc des princes approche et Trapp en salive déjà.

Kevin Trapp a passé trois saisons pleines au PSG en alternant avec Salvatore Sirigu et Alphonse Areola . Après quoi, le portier allemand s'en est allé en prêt à l' Eintracht Francfort avant de s'y installer définitivement. Un endroit qu'il connaissait bien puisqu'il y avait brillé les saisons précédent sa signature au PSG en 2015

«J'ai vécu des bons moments au PSG pendant que j'étais ici»

Décidément, Kevin Trapp aime avoir ses habitudes et a signé son retour à Paris à la dernière intersaison... à Jean Bouin. Nouveau voisin du PSG, Kevin Trapp a hâte de retrouver le Parc des princes le 4 janvier prochain lors du derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC.

« Je sais que ce sera le 4 janvier. Bien sûr, c'est un peu particulier, mais après dès que le match commence, c'est un match comme tous les autres. J'ai vécu des bons moments au PSG pendant que j'étais ici. Mais aujourd'hui, je suis au PFC et on a beaucoup de choses à faire encore. Déjà, le premier objectif c'est la semaine prochaine avec ce match en Coupe (ndlr de France) pour qu'on puisse avoir après le PSG un autre match en Coupe. »