Nouvelle relation au PSG : C’est le coup de foudre !

Pierrick Levallet

Mbaye et Ndjantou émerveillent le PSG Comme le rapporte Le Parisien, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou ne se quittent plus. Contre le Stade Rennais, c’était le second qui était passeur décisif pour le premier. Ce samedi, les rôles se sont inversés contre le FC Metz. Match après match, les deux titis prouvent qu’ils peuvent être des alternatives crédibles pour remplacer Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Senny Mayulu.