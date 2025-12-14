Transfert historique à l'OM : C'est validé !

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois modifié en profondeur son effectif, avec une douzaine de recrues. Certaines très importantes, avec notamment Igor Paixão, arrivé en provenance de Feyenoord et plus gros transfert de l’histoire du club.

A la recherche d’un pendant de Mason Greenwood pour renforcer son attaque, l’OM a misé gros sur Igor Paixão. Pas moins de 35M€ ont été dépensés pour arracher le Brésilien à Feyenoord et ainsi offrir une nouvelle recrue importante à Roberto De Zerbi.

« C'est un vrai bon recrutement, c'est une réussite » Et ce sont 35M€ plutôt bien dépensés ! L’ailier de 25 ans semble en effet déjà faire l’unanimité, comme avec Bixente Lizarazu. « Son bonheur, c'est le bonheur de Marseille aussi. C'est un vrai bon recrutement, c'est une réussite » a expliqué l’ancien joueur de l’OM ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot.