PSG : Bataille surprise pour le nouveau Griezmann !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En faisant partie des plus grands talents de sa génération, Désiré Doué a fait ses débuts en Equipe de France le mois dernier à seulement 19 ans. Un choix fort de Didier Deschamps qui se repose souvent sur ses valeurs sûres sans prendre de risques. Pourtant, pour de nombreux observateurs, d'autres jeunes méritent aussi d'être sélectionnés, à commencer par Rayan Cherki. Le Lyonnais pourrait finir par devenir le remplaçant d'Antoine Griezmann.

Parfois pointé du doigt pour son comportement et son état d'esprit pas toujours en accord avec l'intérêt du groupe, Rayan Cherki n'a pas encore été convoqué par Didier Deschamps en Equipe de France. Le sélectionneur réfléchirait pourtant à trouver la bonne solution depuis le départ d'Antoine Griezmann l'année dernière. Cette place pourrait créer une certaine concurrence entre le Lyonnais et Désiré Doué, qui vient d'honorer sa première sélection.

Cherki bientôt en Equipe de France ?

De plus en plus appelé en Equipe de France au vu de son talent, Rayan Cherki est clair dans sa tête pour son choix de sélection. En effet le joueur formé à l'OL a le choix entre la France et l'Algérie, le pays de sa maman. D'après La Gazette du Fennec, son choix est fait et il n'attend plus que Didier Deschamps, visiblement pas tout à fait convaincu par l'attaquant. Le média rajoute même que Cherki est prêt à sacrifier une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026 avec l'Algérie et attendre le successeur de Deschamps pour porter le maillot des Bleus.

Une bagarre à venir avec Désiré Doué ?

En montrant de grandes qualités avec le PSG cette saison pour sa première, Désiré Doué a marqué les esprits et ce n'est pas une surprise si Didier Deschamps a fini par l'appeler en sélection. Le sélectionneur des Bleus a envie de trouver un successeur à Antoine Griezmann et ce rôle pourrait se jouer entre le joueur parisien de 19 ans et Rayan Cherki.