Deschamps : Le coup de fil improbable de Cyril Hanouna !

Si Cyril Hanouna n'est aujourd'hui plus à la télévision depuis la fin de Touche Pas à Mon Poste, le présentateur reste cependant à l'antenne, puisqu'on peut le retrouver à la tête de son émission sur Europe 1. Les chiffres d'audience de celle-ci sont tombés et ils sont visiblement bons. De quoi donner lieu à une scène inattendu entre Hanouna et... Didier Deschamps.

A la radio, sur Europe 1, Cyril Hanouna fait un carton avec son émission On marche sur la tête. En effet, dernièrement, les audiences sont tombées et elles sont excellentes pour celui qui présentait Touche Pas à Mon Poste. En effet, de janvier à mars 2025, la moyenne des auditeurs était de 376 000. Un total qui a connu une augmentation folle sur un an : +183%. De quoi forcément faire le bonheur de Cyril Hanouna, qui a souhaité communiquer la nouvelle à de nombreuses personnalités.

Hanouna appelle Didier Deschamps

En effet, dans son émission sur Europe 1, Cyril Hanouna a réagi à ces chiffres d'audience. C'est ainsi qu'il a souhaité appeler de très nombreuses personnalités pour les mettre au courant de ce carton. Si certaines ont répondu, ça n'a pas été le cas pour d'autres. Hanouna est ainsi notamment tombé sur le répondeur de Didier Deschamps, lui laissant d'ailleurs un message exceptionnel.

Le message fou laissé

Didier Deschamps ne répondant pas, Cyril Hanouna lui a donc laissé comme message : « Là c'est Hanouna. Alors, on est absent, quand c'est pour prendre des raclées au padel, on est là. Bah Didier, je voulais quand même avoir les félicitations du coach, c'est le coach de la France. J'ai eu mes chiffres d'audience sur Europe 1, je voulais t'en parler, j'ai eu mes quarts d'heure. Je peux te dire, ce n'est pas ton palmarès, mais on s'en rapproche. Je t'embrasse et si tu peux me rappeler pour me féliciter, ce serait important. Je pense que ce serait important de me féliciter quand même. Je t'embrasse ».