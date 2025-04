Deschamps : Un proche de Zidane va le faire craquer !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France, qu’il occupe depuis 2012. Et son successeur est d’ores et déjà trouvé, puisque tout le monde voit Zinédine Zidane prendre enfin les rênes des Bleus après avoir plusieurs fois raté le rendez-vous ces dernières années.

On a rarement vu une telle longévité pour un sélectionneur. Arrivé en juillet 2012 pour prendre la succession de Laurent Blanc, Didier Deschamps est en place depuis 12 ans et 9 mois, ce qui est du jamais vu dans l’histoire du football français. Et quand il quittera son poste après la Coupe du monde 2026 on sera à pas moins de 14 ans... une éternité pour certains.

Deschamps, départ programmé

Surtout pour ceux qui ne l’apprécient pas ! C’est notamment le cas de Christophe Dugarry, pourtant son ancien coéquipier, avec qui la paix semble être impossible. « Ça n'arrivera jamais » a assuré l’ancien attaquant de l’équipe de France, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « Nous ne nous apprécions pas en tant que joueurs, mais il s'est mis très en colère parce que je l'ai critiqué pour ne pas avoir amené Benzema au Championnat d'Europe 2016 ».

« Avec Zidane, tout sera beaucoup plus beau »

Et évidemment, le grand ami de Zinédine Zidane n’a aucun doute concernant la succession de Didier Deschamps et surtout, sur l’avenir radieux qui attend les Bleus. « Si Zidane sera le prochain sélectionneur ? Il faut qu’il le soit, parce que ce serait logique et parce que tout le pays l’attend » a assuré Dugarry. « Avec lui tout sera beaucoup plus beau, son football gagnant et spectaculaire redonnera le plaisir du jeu aux supporters ». A noter que la presse italienne a récemment annoncé que la Juventus aurait tenté le coup avec Zizou, qui ne souhaiterait toutefois pas prendre un club en vue de l’été 2026.