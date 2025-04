Deschamps : Le clash continue avec un proche de Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps et Christophe Dugarry ont beau avoir gagné la Coupe du monde 1998 ensemble avec l'équipe de France, ce ne sont clairement les meilleurs amis du monde. Cela fait maintenant un moment que le clash entre le sélectionneur et l'ami de Zinedine Zidane dure. Et visiblement, la hache de guerre ne devrait pas être enterrée de sitôt entre Deschamps et Dugarry.

Dans le monde du football, Didier Deschamps n'a pas que des amis. Christophe Dugarry fait notamment partie de ses plus fervents détracteurs. Cela fait maintenant un moment que les tensions entre les deux hommes durent. Depuis, Dugarry et Deschamps s'envoient des piques interposés via les médias et c'est l'ami de Zinedine Zidane qui vient d'en rajouter une couche.

« Faire la paix avec Deschamps ? Cela n'arrivera jamais »

En effet, pour La Gazzetta dello Sport, Christophe Dugarry s'est lâché sur son clash avec Didier Deschamps. Celui qui est aujourd'hui consultant sur RMC a alors balancé : « Faire la paix avec Deschamps ? Cela n'arrivera jamais. On ne s'appréciait déjà pas en tant que joueurs, puis il s'est très énervé quand je l'ai critiqué pour ne pas avoir emmener Benzema à l'Euro 2016. Avec Didier, soit tu es avec lui, soit contre ».

« Chacun sa route, chacun son chemin »

A propos de sa relation tendue avec Christophe Dugarry, Didier Deschamps avait lui fait savoir par le passé : « Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C’est clair ».