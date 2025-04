Deschamps : La blague improbable avec Daniel Riolo...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette saison, graduellement, on a pu assister à la résurrection de Corentin Tolisso. Le joueur formé à l'OL est devenu la véritable plaque tournante de cette équipe après avoir été miné par les blessures ces dernières années. De quoi rendre de plus en plus crédible la blague de Kevin Diaz avec Daniel Riolo pour l'équipe de France.

Corentin Tolisso impressionne Kevin Diaz. Le milieu relayeur de l'OL, du haut de ses 30 ans a retrouvé de sa superbe après ses blessures à répétition au cours de sa carrière. Au point où on estimait qu'il ne pourrait pas retrouver son niveau d'antan. Ces prestations avec l'OL ces derniers temps prouvent le contraire.

«Il me fait presque penser à Antoine Griezmann après le Barça»

Omniprésent et décisif tant défensivement qu'offensivement comme il l'a prouvé une fois de plus à Auxerre pour l'OL (une passe décisive), Corentin Tolisso rappelle Antoine Griezmann à Kevin Diaz. « Tolisso est impressionnant. Défensivement, il est toujours bien placé et récupère des ballons. Offensivement, il fait des courses. Il me fait presque penser à Antoine Griezmann après le Barça où on disait qu'il avait perdu ses jambes et que ça allait être difficile. Avec toutes les blessures que Tolisso a eu, on pensait tous que ça allait être difficile de retrouver le très haut niveau ».

«Même l'équipe de France où je souris un peu avec Daniel (ndlr Riolo). Là il n'y a plus de doute»

L'ancien joueur de foot et actuel consultant pour RMC a profité de sa présence à l'After Foot dimanche soir dans l'optique d'évoquer un running gag avec Daniel Riolo sur l'équipe de France qui serait finalement susceptible de prendre forme. « Mais quand je vois qu'il y a des clubs anglais qui sont sur lui et qu'il va peut-être jouer la Ligue des champions avec Lyon. Je me dis même l'équipe de France où je souris un peu avec Daniel (ndlr Riolo). Là il n'y a plus de doute ». Reste à savoir si Didier Deschamps décidera de convoquer à nouveau le champion du monde.