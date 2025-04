Droits TV : Divorce à 100M€ avec DAZN !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 15 avril dernier, le conseil d’administration de la LFP a validé une rupture du contrat avec DAZN dès la fin de la saison. Le médiateur avait alors proposé que DAZN règle ses deux dernières échéances et verse une indemnité de 120M€ à la Ligue. Le diffuseur de la Ligue 1 avait refusé, mais est désormais prêt à payer 100M€.

Le divorce semble de plus en plus proche entre DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP). Le 15 avril dernier, le conseil d’administration de la LFP a voté en faveur d’une séparation dès la fin de la saison. Le diffuseur de la Ligue 1 a encore deux échéances à payer, le 30 avril et le 30 juin, pour un montant total de 140M€.

DAZN prêt à payer une indemnité de 100M€

Le médiateur avait alors proposé que DAZN règle ses deux dernières échéances et verse une indemnité de dédommagement dont le montant était de 120M€. Ce que la plateforme britannique avait refusé, mais elle est désormais prête à payer 100M€ afin d’acter sa séparation avec la LFP, d’après les informations de L’Équipe. On se dirige donc vers la création d’une chaîne 100% Ligue 1, reste à savoir par qui elle sera distribuée.

Un rapprochement avec Canal+

Lundi, RMC Sport avançait l’hypothèse que DAZN et Canal+ deviennent les distributeurs de cette chaîne. Une possibilité confirmée par L'Équipe, qui ajoute en revanche que dans ce cas-là, la LFP ne percevrait pas les 100M€ de dédommagements. La Ligue pourrait alors se tourner vers d’autres partenaires et notamment beIN Sports, à qui pourrait être confiée la conception et la mise en œuvre de ce projet. Ce qui permettrait un rapprochement avec Canal+, gestionnaire exclusif de la distribution de beIN Sports en France, et qui par la voix de son PDG, Maxime Saada, a ouvert la porte à un rapprochement avec la Ligue via Nicolas de Tavernost, nommé à la tête de LFP Media.