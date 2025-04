Droits TV - Canal+ : Le retour tant attendu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jusque-là fermé à un retour dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, Canal+ a ouvert la porte, par la voix de son président, Maxime Saada. Alors que Nicolas de Tavernost est pressenti pour devenir le prochain directeur général de LFP Media, le patron de la chaîne cryptée a indiqué que cela était un bon moyen pour le faire revenir à la table des négociations.

Maxime Saada a donné un peu d’espoir aux dirigeants du football français. Alors que la LFP a décidé de se séparer de DAZN dès la fin de la saison, le président de Canal+ s’est dit prêt à rouvrir le dialogue à propos des droits TV de la Ligue 1. Un revirement expliqué par la nomination de Nicolas de Tavernost, ancien patron de M6, qui devrait prendre ses fonctions de directeur général de LFP Media mercredi prochain.

« Un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1 »

« Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat », a déclaré Maxime Saada, dans des propos relayés par L’Équipe.

« S'il réussit, comme tout le monde sait que la mission est compliquée, cela fera une plume de plus à son chapeau »

Le patron de Canal+ a en revanche prévenu Nicolas de Tavernost des risques qu’il prenait en acceptant ce poste : « Je lui ai tout de suite dit : ''Je pense que la descente n'est pas terminée pour la Ligue 1 et assure-toi, si tu prends le job, de ne pas être blâmé pour le reste de la descente''. À l'inverse, s'il réussit, comme tout le monde sait que la mission est compliquée, cela fera une plume de plus à son chapeau. Ça doit lui plaire, ce challenge : réussir là où il y a échec. »