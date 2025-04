OM : Longoria pète un câble, «il a déconné» !

La rédaction

La tension est montée d’un cran à l’OM après la lourde défaite contre Auxerre, en février dernier. Pablo Longoria avait alors crié à la «corruption» en tribunes, une réaction qui a beaucoup fait parler. Mais voilà que Medhi Benatia a défendu son président tout en reconnaissant un excès, soulignant la passion qui anime le dirigeant espagnol.

Après avoir plutôt bien commencé l’année 2025 avec de bons résultats, tout s’est écroulé pour l’OM après la défaite 3-0 face à Auxerre. Un revers marquant, notamment à cause de la réaction de Pablo Longoria qui, pendant le match, criait à la «corruption».

«Pablo a parlé à Auxerre, il a un peu déconné»

Medhi Benatia est revenu sur cet incident dans une longue interview accordée à La Provence, et assume une erreur du président de l'OM : «Pablo a parlé à Auxerre, il a un peu déconné, il le sait, mais il faut mesurer la tension qu'il ressent. C’est un passionné. J’ai connu des présidents qui ne regardaient même pas les matches.»

«Ils sont fiers»

Le directeur du football de l’OM poursuit en expliquant que la passion de Pablo Longoria est toutefois un moteur pour les joueurs : «Quand tu parles à Hojbjerg ou Rabiot, ils sont fiers de voir leur "prés" aussi passionné et connaisseur. Mais lors du match aller contre Auxerre, Pablo n’avait pas parlé de l’arbitrage… et on en a pris trois aussi.»